إجراءات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل والمحلات.. خطوات سهلة

تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى العمل على تقديم خدماتها للمواطنين والأنشطة التجارية المختلفة ومنها توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل والمحلات وغيرهم أو توصيل الخدمة لعميل غير متعاقد مع شركة مياه الشرب، وأكدت الشركة في تقرير لها عدد من الإجراءات يتم اتباعها للحصول على الخدمات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل واستبدال وصلة.

توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل

- تقديم طلب الخدمة

- بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف

- صورة عقد الملكية أو الإيجار

- موافقة الجهة الإدارية المختصة

- فاتورة المياه

- صورة ترخيص البناء في المدن

-الرسومات الهندسية أو كروكي الموقع

الإجراءات

- التقديم للحصول على الخدمة وسداد قيمة المعاينة والملف

- قيام الفنيين بشبكة الصرف الصحي بأعمال المعاينة

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز بمركز خدمة العملاء للسداد

- سداد قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط

- استخراج التصاريح اللازمة للحفر

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء

- الانتهاء من تقديم الخدمة

- الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها 14 يوما

توصيل خدمة الصرف الصحي للأنشطة الأخرى التجارية

المستندات:

- بطاقة الرقم القومي

- صورة من رخصة النشاط أو البطاقة الضريبية أو خطاب السير في إجراءات الترخيص من الوحدة المحلية بالنسبة للمحلات

- ترخيص المبنى وعقد الإيجار أو الملكية

الإجراءات المطلوبة

- إجراء المعاينة على الطبيعة

- تقديم الطلب وسداد المبالغ المستحقة

- استخراج ما يلزم للحفر

- يقوم الفني المختص بصرف المهمات من المخازن

- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء

- الانتهاء من تقديم الخدمة

توصيل خدمة الصرف لعميل غير متعاقد على مياه الشرب

- يقوم العميل بتقديم الطلب وسداد ما يلزم من رسوم المعاينة والملف

- إعداد المقايسة التقديرية

- يمكن للعميل سداد قيمة المقايسة بالنقد أو التقسيط

- إصدار أمر الشغل و تنفيذ المقايسة

استبدال توصيلة صرف صحي قائمة

المستندات المطلوبة

- آخر فاتورة للعميل

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل

- التصاريح المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي

- استيفاء طلب الخدمة

- إجراء المعاينة

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء

- استخراج ما يلزم من تصاريح

- صرف المهمات من المخازن