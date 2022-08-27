وظائف بشركة الصرف الصحي في القاهرة.. سحب الملفات اليوم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف 2022 تقدر بـ427 وظيفة متنوعة بعقد مؤقت منها 165 سائقا و202 عامل تشغيل مساعد و38 كاتبا ومدخل بيانات و17 خدمة معاونة و5 أمين خزينة، والمؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف دبلوم تجارة ومعهد فني تجاري والحصول على دورات ورد وإيكسل بالنسبة للمتقدمين لوظائف كاتب وأمين خزينة، وبالنسبة لوظيفة السائق يشترط الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية ورخصة قيادة مهنية أولى بالنسبة لسائق المعدات الثقيلة ورخصة قيادة مهنية ثانية بالنسبة للسائق العادي.

وفيما يتعلق بوظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بشأن عامل تشغيل مساعد وخدمة معاونة يشترط الحصول على محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية.

الشروط العامة لوظائف الصرف الصحي

- يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى «محافظة القاهرة - مدينة شبرا الخيمة أول وثاني - مدينة الجيزة - القلج - الخانكة» مع ثبوت الإقامة لمدة عام سابق بالبطاقة من تاريخ الإعلان

- لا يزيد سن المتقدم من تاريخ الإعلان عن 30 عاما بالنسبة لوظائف كاتب وأمين خزينة وعامل تشغيل مساعد وخدمات معاونة، ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما بالنسبة لوظائف السائق.

- اجتياز الاختبارات المقررة من شفوي وتحريري

- اجتياز الكشف الطبي

- العمل بنظام الورديات بأي من مواقع الشركة بالنسبة للسائقين وعمال التشغيل

- لا يسمح بالنقل أو الانتداب أو الإعارة لأي جهة إلا بعد مرور 3 سنوات من بدء التعاقد داخل المواقع والأحياء التي تحددها الشركة.

تعليمات التقديم

- يتم سحب ملف التقديم بداية من غدا السبت 27 أغسطس 2022 حتى الخميس 1 سبتمبر من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس بجوار نزلة كوبري 6 أكتوبر من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا

- بيان موقف التجنيد

- لا يجوز اختيار أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولا يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة

- يتم إرفاق صورة من شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي وصورة رخصة القيادة لوظيفة سائق، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق بالعنوان المثبت بالبطاقة وصورة موقف التجنيد و2 صورة شخصية وكارت تطعيم فيروس كورونا.

- يتم سحب الملف للمتقدم للوظيفة بشخصه مع إظهار بطاقة الرقم القومي

- إبراز كارت تطعيم كورونا

- يتم تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة بنفس مقر سحب الملف بداية من الثلاثاء الموافق 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ولن يلتفت إلى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم

- متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.