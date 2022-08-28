تفاصيل رحلة «الشباب والرياضة» لـ رأس البر.. «صيف بـ500 جنيه فقط»

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022، ما يجعل الكثيرون من محبي السفر يحرصون على التوجه إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة صيفية مميزة قبل بدء الدراسة، وتسعى وزارة الشباب والرياضة دائمًا إلى توفير العديد من الرحلات المميزة للشباب بأسعار مخفضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاق رحلات اعرف بلدك لرأس البر، ويتم تنظيمها خلال الفترة من 27-9-2022 حتى 1-10-2022 لمحافظة سوهاج بمشاركة 47 شابًا وفتاة.

تفاصيل رحلة اعرف بلدك لـ رأس البر

- مدة الفوج تصل إلى 5 أيام و4 ليال.

- المرحلة العمرية للشباب يجب أن تكون من 18 إلى 40 عامًا.

- قيمة الاشتراك 500 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية تكون برأس البر والتسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

كيفية الاشتراك

- يتوجه الراغب في الاشتراك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها الشخص.

الشروط المطلوبة

- ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يتم مغادرة المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.

- يتم تنفيذ زيارات مجانية للأسواق والممشى السياحي ومنطقة اللسان وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.