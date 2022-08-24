حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«عملك اليوم يتطلب منه أن تكن حذرا، فالقمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال ومع الشريك ستنعم بمشاعر دافئة».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، الذي يعرف عنه أنه شخصية مزاجية بشكل كبير إلا أنه اجتماعي يستطيع تكوين صداقات وعلاقات جديدة في وقت قصير.

ويعد مولود برج الجوزاء من الشخصيات الاجتماعية التي تحب الآخرين وتفضل التواصل معهم، كما أنه يمتلك مهارات التواصل الجيدة التي تجعله يستطيع تكوين علاقات قوية مع عائلته وأصدقائه ومن حوله، ويستطيع كذلك تكوين روابط وثيقة بقدرته على التحدث.

ويؤكد خبراء الفلك أن مولود برج الجوزاء يضع الأسرة والعائلة في مقدمة اهتماماته وأولوياته، فهو يهتم بالعائلة والأطفال وشريكه في البيت كما يبني علاقات عاطفية جيدة معهم وينجز دوما مسؤولياته وواجباته تجاه الأسرة والأطفال.

واليوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري، توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم ليس سارا بما فيه الكفاية، فالقمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تكون حذرا في التفاوض على مسائل مهنية ومادية.. فلا تتسرع، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

أما اجتماعيا وعاطفيا رغم التشوّش.. فينوس بمنزل العلاقات تمنحك القدرة على إظهار مشاعر دافئة وأحيانا مشتعلة، وفق حظك اليوم.