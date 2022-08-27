تدشين منظومة التحول الرقمي بمجمع النيابات الإدارية في الإسكندرية بحضور وزير العدل

افتتح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجري، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

وشهد وزير العدل، إعلان تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمحافظة.

وجاءت فعاليات الافتتاح بحضور المستشارين فهيمة الحكيم وعدلي عبد الفتاح جاد، والعاقل غريب، ومحمد عبد الكريم، وجمال عبد اللطيف، وعبد الناصر خطاب، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما شارك بالحضور كل من المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستهل حفل الافتتاح بكلمة المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني الإسكندرية، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رحب فيها بالحضور وعبر عن سعادته بإنشاء مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، متمنيًا التوفيق لأعضاء النيابة الإدارية في أداء رسالتهم السامية.

ونقل اللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط، تحيات كلٍ من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورحب بالحضور الكريم، واستعرض في كلمته مواصفات مبنى مجمع نيابات الإسكندرية والمشروعات الإنشائية التي يشرف عليها الجهاز لصالح هيئة النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.

وأعقب ذلك كلمة المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي التي استعرض فيها أبرز ملامح الميكنة والتحول الرقمي بالنيابة الإدارية ومراحل تطورها على مستوى الجمهورية، وخلال كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء محمد الشريف، والحضور الكريم.

وأكد أهمية الميكنة الشاملة والتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفق خطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ الإسكندرية يشدد على توفير كل سبل الدعم لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها

وأعقب ذلك كلمة ألقاها محافظ الإسكندرية، أكد خلالها على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، وشدد على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.

وألقى المستشار عمر مروان وزير العدل، كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، معبرا عن بالغ سعادته لوجوده في محافظة الإسكندرية وداخل صرح من صروح النيابة الإدارية الجديدة، والمجهز بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة التي تخدم منظومة العدالة تيسيرا على المواطنين ولتحقيق العدالة الناجزة، كما استعرض برنامج الانتخاب الإلكتروني الذي قامت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بإيداعه وتسجيله واستخدامه لأول مرة في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية يونيو الماضي.

وفي الختام، أهدى المستشار عزت أبو زيد، درع النيابة الإدارية التذكارية لكلٍ من المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء المهندس مختار حسين رئيس جهاز الساحل الشمالي الأوسط.

الإسكندرية تنضم إلى منظومة التحول الرقمي

وبنهاية اليوم، تنضم محافظة الإسكندرية إلى محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس ونيابتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والغردقة، التي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وتنفيذا لتوجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحقيقًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030.