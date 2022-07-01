وزير العدل: 500 حالة ادعاء جنون من المتهمين في 2021 ثبت منها 129 فقط

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه هناك تناغمًا في العمل للإسراع في وتيرة إنجاز القضايا، والمواطنون والمحامون يشعرون بالتقدم.

المتهم الذي لا يُسأل جنائيا يجب أن يكون فاقدًا للوعي بنسبة 100%

وأوضح «مروان» خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن المتهم الذي لا يُسأل جنائيا لا بُد أن يكون فاقدًا للوعي بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه في عام 2021 كان هناك 500 حالة إدعاء جنون على مستوى الجمهورية، ثبت 129 حالة منهم فقط من خلال الكشف عليهم في لجنة طبية ثلاثية متخصصة، كما أن أي شخص يدعي الجنون ويثبت الكشف الطبي إدراكه بنسبة 1% يحاسب على الجرائم.

الانتهاء من القضايا القديمة والجديدة في وقت واحد

وتابع وزير العدل: «نعمل على الانتهاء من القضايا القديمة مع الجديدة في وقت واحد، ولا نعمل على الجديد فقط ونترك القديم، لدرجة أننا اكتشفنا وجود قضية منذ عام 1952 أول درجة».

واختتم المستشار عمر مروان، بأنه أمام لجنة تعديل قانون الأسرة أربعة أشهر بناء على طلبهم، وسيطرح المنتج للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن لجنة قانون الأحوال الشخصية تعيش الواقع وستحدث نوعًا من التوازن.