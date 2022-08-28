قوافل طبية وبيطرية تجوب 6 محافظات اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تجوب القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» المناطق الأكثر احتياجا بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

الكشف على 1140 مواطنا ضمن حياة كريمة

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» قافلة طبية يوم 25 أغسطس في قرية الراهبين، مركز سنود، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا، ضمت 12 تخصصا طبيا، وأشارت المؤسسة إلى أن القافلة تمكنت من تقديم خدمتها المجانية، لـ1140 مواطنا من أهالينا في الغربية، نجحت في علاج 33 رأس ماشية و1250 من الطيور، بالإضافة إلى رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتولي المبادرة اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، بشكل منتظم، إلى القرى النائية والمناطق الحدودية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وتشمل القوافل عددًا من التخصصات الطبية، تستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

خريطة انتشار القوافل الطبية لحياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة جدول القوافل الطبية بالمحافظات اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس، للكشف والعلاج مجانا، على المواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، في العمل على تحسين أوضاع المواطن، والارتقاء بحياته، في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى النائية، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ الغربية، 28 أغسطس، بمنطقة بسيون، التابعة لصان الحجر.

ـ الإسكندرية، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بمنطقة أبيس 1، التابعة لإدارة شرق.

ـ المنوفية، 28 أغسطس، بمنطقة الطيراني، التابعة لوادي النطرون.

ـ سوهاج، 28 أغسطس، بمنطقة الطوالب، التابعة لمركز طهطا.

ـ أسوان، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بنصر النوبة، التابعة لإدارة العلاقي.

ـ الوادي الجديد، خلال يومي 28 و29 أغسطس، بمنطقة اللواء صبيح، التابعة لمركز الفرافرة.