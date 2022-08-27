من أجل حياة صحية.. ماراثون جري لمختلف الأعمار «فيديو»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc» تقريرا تليفزيونيا بعنوان «من أجل حياة صحية.. ماراثون جري لمختلف الأعمار»، والذي تم تنظيمه من أجل نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع.

فريق لتوعية الشباب

وقال أحمد السيد، أحد منظمين المارثون إن الهدف من المارثون هو نشر الرياضة في المجتمع، حيث كان عدد المشاركين في الرياضة قليلون للغاية بالنسبة لعدد فئة الشباب، وتم عمل فريق لتوعية الشباب لـ«إفينتات» الرياضة والجري تحديدا، وتم الخروج للشارع بحيث تكون الفئة المستهدفة أكبر، والرسالة التي يوجهها المارثون للمواطنين هي ضرورة التجربة والمشاركة.

الدوران حول مركز شباب الجزير

فيما قال عبدالرحمن سالمي، أحد المنظمين في المارثون، إن المارثون انطلق من الزمالك من أمام دار الأوبرا، ويتم الدوران حول مركز شباب الجزيرة للعودة لدار الأوبرا وتكون اللفة عبارة عن 4 كيلومتر، بحيث تكون مناسبة لكل الفئات العمرية من شباب ورجال وبنات.

وقالت سهى حاتم، أحد المشاركات في المارثون إنها بدأت تجري للمرة الأولى من 8 سنوات من عمر 12 سنة ولا يوجد أي فروق بين فتيات أو فتيان فالرياضة مهمة للجميع، والرياضة شئ هام جدا والجري مفيد ويسعد على التخسيس.

الجري ينشط الجسم

فيما قالت أنان مجدي، أحد المشاركات في المارثون إن ثقافة الجري بالنسبة للفتيات بمصر غير منتشرة ولكن الأمر أصبح سهلا ومعتادا مع الاستمرار والتعود، فيما قالت جنى عصام إن الجري ينشط الجسم بشكل كبير بالنسبة لها، ويساعدها على الحركة بسهولة ويعطيها طاقة إيجابية بشكل كبير.