مصرع طفل غرقا في مياه ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقا في مياه ترعة ميت يزيد المارة ما بين قريتي بقولة وأريمون التابعتين لمركز كفر الشيخ، أثناء استحمامه مع عدد من أصدقائه هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم انتشاله بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، ونقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد غرق طفل في العقد الثاني من العمر، بمياه ترعة ميت يزيد المارة ما بين قريتي بقولة وأريمون بمركز كفر الشيخ.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين غرق صبي يدعى «خ. م. ح»، 14 عاما، ومُقيم بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، أثناء قيامه بالاستحمام هرباً من حرارة الجو.

انتشال جثمان الطفل

وتم انتشال جثمان الطفل بعد ساعات من البحث ونقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.