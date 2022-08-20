رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مصرع طفل غرقا في مياه ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
04:06 م | السبت 20 أغسطس 2022
غرق شخص - صورة أرشيفية

غرق شخص - صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا في مياه ترعة ميت يزيد المارة ما بين قريتي بقولة وأريمون التابعتين لمركز كفر الشيخ، أثناء استحمامه مع عدد من أصدقائه هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم انتشاله بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وبمساعدة الأهالي، ونقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد غرق طفل في العقد الثاني من العمر، بمياه ترعة ميت يزيد المارة ما بين قريتي بقولة وأريمون بمركز كفر الشيخ.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين غرق صبي يدعى «خ. م. ح»، 14 عاما، ومُقيم بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، أثناء قيامه بالاستحمام هرباً من حرارة الجو.

انتشال جثمان الطفل

وتم انتشال جثمان الطفل بعد ساعات من البحث ونقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

اقرأ المزيد:

وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة البحوث بسخا.. تضم 80 قسما

وزير الزراعة يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى كفر الشيخ

مصاريف كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 2022.. تقبل من 355 درجة

مصرع شاب إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة في كفر الشيخ

إصابة سيدة إثر السقوط من سطح منزلها في كفر الشيخ

مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي في جامعة كفر الشيخ 2022

محافظ كفر الشيخ يقرر تخفيض تنسيق الثانوي الفني بعدد من المدارس

مصرع مجهول دهساً على «ساحلي كفر الشيخ» ونقل جثته لمستشفى رشيد

مصروفات كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022.. تقبل من 383 درجة

أقسام كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.. 6 تخصصات تنتظر طلبة الثانوية العامة
بقلم مصطفى عنز