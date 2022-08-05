مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقاً، أثناء الاستحمام في ترعة بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي ونقله إلى مستشفى قلين المركزي.

غرق طفل عمره 12 عاما

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بغرق طفل عمره 12 عاماً، نتيجة استحمامه في إحدى الترع بالقرية.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل، أكدوا أن الجثمان لطفل يدعى «م. م. ا»، عُمره 12 عاما، كان يقوم بالاستحمام بترعة القرية ونظراً لعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وغرق في الحال، ليُجرى انتشاله بمعرفة أهالي القرية من المياه، ونقله إلى مستشفى قلين المركزي.

الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل بمعرفة مفتش الصحة بقلين، أكد أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وأنه لا يوجد شبهة جنائية حول وفاة الطفل.

وتحرر المحضر بالواقعة، إداري مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ ، وجرى إخطار جهات التحقيق بمركز قلين بالواقعة التي صرحت بدفن جثمان الطفل بمعرفة أهليته.