مساندة محدودي الدخل: تثبيت سعر الرغيف وإضافة ربة الأسرة إلى بطاقة زوجها

تستهدف الحكومة، بمختلف أذرعها التنفيذية، مساندة الأسر الأولى بالرعاية من أجل توفير الحماية الاجتماعية لهم، ويتجلى ذلك فى العديد من القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء فى السنوات الماضية، وتحديداً خلال العام الأخير، وكان آخرها زيادة الدعم للمواطنين وإقرار حزم اجتماعية متتالية، وبخاصة ما يرتبط بالدعم العينى «دعم الخبز البلدى والتموين»، علاوة على الدعم النقدى الذى يشمل معاش تكافل وكرامة وزيادة الأسر المستحقة منه، وهو ما حافظت عليه الدولة رغم ما أصاب دول العالم من زيادة فى نسب التضخم والظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب «الروسية- الأوكرانية»، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال أيام سيتم صرف الحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرتها الحكومة، وأعلن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بزيادة الدعم العينى من خلال صرف 100 جنيه زيادة شهرية لـ9 ملايين و100 ألف أسرة لمدة 6 أشهر، فضلاً عن زيادة الدعم النقدى من خلال زيادة الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، إذ أقرت الدولة تحمل تكلفة ضم 500 ألف فرد زيادة فى قيمة المعاش بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً.

وشملت إجراءات الدعم الاجتماعى للمواطنين قرار وزارة التموين فى شهر يوليو الماضى بثبات سعر رغيف الخبز البلدى عند 5 قروش على البطاقة التموينية، والذى يستفيد منه 72 مليون مواطن يومياً، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

إدراج المواليد لبطاقات أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وذوى الهمم والعمالة المؤقتة والباعة الجائلين

وضماناً لوصول الدعم إلى مستحقيه، بدأت وزارة التموين فى شهر يونيو الماضى حذف الأسر غير المستحقة من خلال استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة ومالكى السيارات، على أن يقتصر الحذف على المقررات الشهرية، مع استمرار صرف البطاقات المحذوفة للخبز البلدى المدعم يومياً دون انتقاص من حصتها، وبنفس الحصة المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالى 150 رغيفاً على مدار الشهر.

فى مارس الماضى اتخذت وزارة التموين إجراءات الهدف منها تنقية منظومة بطاقات التموين من أجل إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وحذف الأسر غير المستحقة من البطاقات.

وفى أغسطس فتحت وزارة التموين باب إضافة الزوجة غير المستفيدة من التموين لبطاقة تموين زوجها، بشرط ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد، وأن تكون بطاقة الزوج سارية، إذ فتحت باب الإضافة على بوابة مصر الرقمية وفى مكاتب التموين بإرفاق صورة قسيمة زواج مميكنة ضمن طلب إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين، حتى يُعتد بالطلب الإلكترونى وتتم الموافقة عليه.

ودعماً للأسر الأولى بالرعاية أصدر وزير التموين قراره رقم 62 لسنة 2021 بتاريخ 29 مارس 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وإضافة المواليد لبعض الفئات منهم «المستحقون للمعاشات، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعمالة الموسمية المؤقتة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والحرفيون».