وزير التعليم: اختبارات قصيرة باستخدام التابلت لضمان سير الطالب بالمسار الصحيح

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المناهج الدراسية الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها في ظل التحول الرقمي وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسي للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح، موضحا أنه لا عودة للوراء ويجري البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره دون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية.

تطوير المناهج الدراسية يعمل لصالح الطالب وبناء شخصيته

وقال وزير التربية والتعليم، خلال لقاء صحفي اليوم، إن تطوير المناهج الدراسية يعمل لصالح الطالب وبناء شخصيته التي تمثل أولوية لدى الوزارة، لافتا إلى مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان، منوها بأن المعلم له دور مهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

بداية العام الدراسي الجديد 1 أكتوبر المقبل

وأضاف أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ 1 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على بداية عام دراسي جديد مميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.