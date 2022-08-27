أمينة تكشف تفاصيل معرفتها بالراحل جورج الراسي: برنامج في بيروت

نشرت المطربة أمينة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعها بالمطرب الراحل جورج الراسي، وكشفت خلالها بداية تعارفهما سويا.

وكتبت أمينة قائلة: «الله يرحمك يا جورج الله يرحمك قابلتك في أحلى الأوقات برنامج بيتصور ببيروت ومن يومها ماشفتك غير مرة عند دادو من فترة برضه مافيك إلا الخير يا طيب نفسك بالسما جورج».

مصرع الفنان جورج الراسي

وتوفي صباح اليوم المطرب اللبناني جورج الراسي نتيجة حادث سير، حيث كان يحيي حفلا غنائيا على الحدود اللبنانية السورية، وفي طريق عودته اصطدمت سيارته بحاجز خرساني ضخم أدى إلى مصرعه.

وأعلنت الدفاع المدني اللبناني خبر الوفاة في بيان إعلامي جاء نصه: «عمل عناصر من الدفاع المدني فى تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم على سحب جثتين من داخل سيارتهما في الفاصل الإسمنتي وسط الطريق عند نقطة المصنع الحدودية، واستعانوا بمعدات الإنقاذ نظرًا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى تعنايل العام، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة، وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة».