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مفارقة غريبة بين جورج الراسي وحوادث السير.. حذّر منها ومثلها في «فيديو كليب»

كتب:

رؤى ممدوح
04:04 م | السبت 27 أغسطس 2022
الفنان اللبناني جورج الراسي

الفنان اللبناني جورج الراسي

لم يكن يعلم الفنان اللبناني جورج الراسي أنّ الفيديو الذي سجله قبل عدة سنوات وهو يتحدث عن التوعية بحوادث السيارات، سيتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت، بعدما نقلت الصحف والمواقع الإخبارية نبأ مصرعه في حادث أليم، عند نقطة التقاء الحدود اللبنانية السورية، حيث ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفيديو الذي يحذير فيه من الحوادث، وبين نهايته المأساوية من الشئ الذي كان يخشاه.

مقطع توعوي وفيديو كليب

لم يكن ذلك الفيديو التوعوي هو الرابط الوحيد بين مصرع جورج الراسي وحوادث السيارات، حيث ظهر الفنان اللبناني صاحب الـ39 عاماً في فيديو كليب حمل اسم «أنت الحب» عام 2016 وهو يقود سيارة قبل أن ترتطم بجسم صلب وتتكسر النوافذ ويتطاير الزجاج على الطريق، وهو الحال ذاته الذي وجدت عليه سيارته صباح اليوم.

تفاصيل حادث جورج الراسي

ووفقاً لمصادر لبنانية فإن الفنان الراحل لقى مصرعه، بعدما ارتطمت سيارته التي كان يستقلها أثناء عودته من إحياء حفل بالعاصمة السورية دمشق، بإحدى الحواجز الخرسانية على الحدود السورية اللبنانية لتتهشم السيارة بالكامل ويلفظ «الراسي» أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف إلى مكان الحادث.  

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بقلم رؤى ممدوح