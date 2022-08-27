مفارقة غريبة بين جورج الراسي وحوادث السير.. حذّر منها ومثلها في «فيديو كليب»

لم يكن يعلم الفنان اللبناني جورج الراسي أنّ الفيديو الذي سجله قبل عدة سنوات وهو يتحدث عن التوعية بحوادث السيارات، سيتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت، بعدما نقلت الصحف والمواقع الإخبارية نبأ مصرعه في حادث أليم، عند نقطة التقاء الحدود اللبنانية السورية، حيث ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفيديو الذي يحذير فيه من الحوادث، وبين نهايته المأساوية من الشئ الذي كان يخشاه.

مقطع توعوي وفيديو كليب

لم يكن ذلك الفيديو التوعوي هو الرابط الوحيد بين مصرع جورج الراسي وحوادث السيارات، حيث ظهر الفنان اللبناني صاحب الـ39 عاماً في فيديو كليب حمل اسم «أنت الحب» عام 2016 وهو يقود سيارة قبل أن ترتطم بجسم صلب وتتكسر النوافذ ويتطاير الزجاج على الطريق، وهو الحال ذاته الذي وجدت عليه سيارته صباح اليوم.

لم يكن يعلم الراحل #جورج_الراسي بأن سيناريو فيديو كليب أغنيته "إنت الحب" عام 2016 سوف تتحقق له في عام 2022 بحادث سير مروع هو و #زينة_المرعبي. pic.twitter.com/veTISxg9wQ — بندر العويمري (@bandar__W) August 27, 2022

تفاصيل حادث جورج الراسي

ووفقاً لمصادر لبنانية فإن الفنان الراحل لقى مصرعه، بعدما ارتطمت سيارته التي كان يستقلها أثناء عودته من إحياء حفل بالعاصمة السورية دمشق، بإحدى الحواجز الخرسانية على الحدود السورية اللبنانية لتتهشم السيارة بالكامل ويلفظ «الراسي» أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف إلى مكان الحادث.