التحريات الأولية في واقعة مقتل شاب بالشرقية: «الأب اعتدى عليه بالضرب»

قررت الجهات المختصة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، التحفظ على أب مشتبه به في تورطه بقتل ابنه إثر تعديه عليه بالضرب.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا باستقبال مستشفى مشتول السوق المركزي «محمد. ر. ا» جثة هامدة وتبين من المعاينة الأولية احتمال وجود شبهة جنائية.

التحريات الأولية: الأب اعتدى على ابنه

وتبين وجود آثار اعتداء بالضرب على المتوفي ما أدى لوفاته، فيما رجحت التحريات الأولية أن الأب هو المعتدي على ابنه بالضرب.

الأجهزة الأمنية تتحفظ على الأب

تحفظت الأجهزة الأمنية في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية على الأب للاستماع لأقواله حول الواقعة ولبيان ما إذا كان متورطًا بالتسبب في وفاة ابنه من عدمه.

الرأي القانوني للحادث

قال مجدي صلاح الغمري محامي بالاستئناف العالي لـ«الوطن»، إن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وأضاف الخبير القانوني تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.