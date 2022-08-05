مصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سقالة في مشتول السوق بالشرقية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة من الطابق الرابع، أثناء عمله في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وجرى نقله لمستشفى مشتول المركزي وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حداد على الشاب في مشتول السوق

وكانت قرية مشتول السوق بالشرقية اتشحت بالسواد والحزن إثر مصرع الشاب الثلاثيني الذي يدعى أحمد عزت، والذي اعتاد الخروج من منزله مع أول ساعات الصباح، ليعود في آخر النهار ببضع جنيهات، ساعيا وراء لقمة العيش، حيث كان يعمل على تركيب «طوب فرعوني» في واجهة أحد المنازل بقرية نبتيت التابعة لمشتول، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا من الطابق الرابع.

وهرع الأهالي إثر سماع صوت ارتطام شديد بالأرض، ليتفاجئوا بالشاب أحمد عزت ملقى على الأرض، وفي محاولة لإغاثته اتجهوا به إلى مستشفى مشتول السوق المركزي.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي، الشاب العامل بالبناء، وكان مصابا بإصابات بالغة أبرزها قطع في الحبل الشوكي، وتدهورت حالته الصحية.

بلاغ بسقوط شاب من الطابق الرابع

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق، يفيد ورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي باستقبال الشاب أحمد عزت، إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله، وإصابته بقطع الحبل الشوكي، وإصابات أخرى.

حررت جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق المحضر اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان لحين التصريح بالدفن.