عمرو حسن: الشِعر وحده لا يبني علاقة أسرية ناجحة.. الأفعال أهم وأصدق

قال الشاعر عمرو حسن، إنه قدم معادلة في قصائده الشعرية بين الغزل أو الحب وبين الهجوم، «في كتير من المعجبين فاهمين إن أنا كده على طول ودايما بقدم حب ومشاعر، وبنصح كل اللى بيتابعوني إنهم يهتموا باللي حواليهم، وأنا بكتب بشكل مثالي شوية لكن في حياتي أكيد مختلف ولحد دلوقت لسه مش متجوز».

رحلة عمرو حسن من الإسماعيلية للقاهرة

وأوضح «حسن» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين والمذاع عبر فضائية «CBC»، أنه جاء للقاهرة من الإسماعيلية وتعرض لصدمة لأنه لم يكن يملك أي شيء سوى حقيبة ملابسه «كنت جاي القاهرة أدوَّر على شغل وأكتب شعر، والقاهرة مدينة تخض أي حد يدخلها لأول مرة، وأول سنتين كانت ظروفي صعبة ومكنش عندي فلوس كفاية واتعرضت لضغوط، لكن الفن هذبني كتير ومشكلتي إني عصبي ومزاجي ومن مواليد برج الأسد».

الشعر وحده لا يبني علاقة حب وزواج وأسرة

وأشار حسن إلى أن معظم قصائده يهجو بها نفسه ويجلد ذاته، «بعتبر البطلة في القصيدة في خيالي طالما مش هقدر أشاور عليها قدام الناس، وبكتب في المطلق بشكل عام ومش كل حاجة أنا حافظها لأن شغلى متنوع».

وتابع الشاعر عمرو حسن: «الشعر وحده لا يبني علاقة حب وزواج وأسرة، ممكن يبني إعجاب فقط، لكن الأفعال هي الطريق للأسرة وبتعبر عن الحب أكثر من الكلام بكتير، وفي رجالة كتير بيقولوا حقك عليا ومع ذلك لازم الست كمان تقول أنا آسفة عشان الحياة تمشي، ودايما بتكلم بصوت الراجل لأني ماقابلتش ست ندمانة».