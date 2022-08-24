تفاصيل وأسعار حفل عمرو حسن و«النقاش الموهوب» بمسرح الزمالك.. تصل لـ400 جنيه

يستعد الشاعر عمرو حسن، لإحياء حفل ضخم بفرقة فرقته الموسيقية الكاملة، يوم ‏‏الجمعة الموافق 2 سبتمبر المقبل على مسرح الزمالك، ويتوقع أن يقدم العديد من المفاجآت للجمهور، كان أولها «النقاش الموهوب» أحمد سالم.

النقاش الموهوب يشارك عمرو حسن في حفله بمسرح الزمالك

وأعلن عمرو حسن مشاركة النقاش الموهوب أحمد سالم، حفله المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: «يسعدنا ويشرفنا أن نعلن عن ضيف شرف حفلنا الكبير بمسرح الزمالك الفنان أحمد سالم».

وكان عمرو حسن، أعلن أنّ حفله بمسرح الزمالك سيكون خاصا بالنسبة له، لأنّه الحفل رقم 300 في مشواره الفني، حيث كتب عبر صفحته الرسمية «فيس بوك» قائلا: «تعالوا أحكيلكم حكاية يوم الجمعة ٢ سبتمبر، هيكون حسب إحصاء فريقنا تقريبا الحفل رقم 300 خلال حوالي 11 سنة من الوقوف على المسرح، قصايد اتكتبت وانتشرت وعاشت سنين وشكلت مشاعر عند كتير من الناس في مصر والعالم العربي، وحشتيني بأجزاءها، خلينا صحاب، حبيتك ليه، جوابي الأخير، الفراشة، وأعمال أخرى، واستقبلنا من خلالها جمهورنا المُحب من مصر والخليج العربي والشام وعرب أفريقيا».

وأضاف حسن: «الحفل هيكون في مسرح الزمالك الكبير اللي بيقطع شارع 26 يوليو لنصين متساويين، وبيمد نوره للجهة المقابلة من الشارع المعروف تحت كوبري 15 مايو، حفلتي دي مش هتكون مهمة بس بسبب إنّها رقم 300 أو هتكون في المسرح ده للمره الأولى أو لوجود الأوركسترا كامله ولكن كمان لإنها هتشهد التقديم الأول للنص الأخير من مجموعة وحشتيني «بطلتي توحشيني»، في حضور جمهور عاشق للشعر ومردد لكلماتها».

شروط وأسعار حفلة عمرو حسن بمسرح الزمالك

وأعلن مسرح الزمالك أسعار حفلة عمرو حسن، التي جاءت على فئتين، الأولى بـ250 جنيها، والثانية بـ400 جنيه، بينما جاءت الشروط: تفتح الأبواب الساعة 6 مساء، يبدأ الحفل الساعة 7 مساءً، يوجد جراچ مخصص بجوار المسرح في النادي الملاصق له، ولن يتم التعامل بأي تذكرة تباع من منفذ آخر غير مسرح الزمالك والرابط المخصص للبيع أونلاين، وأي سلوك عنيف أو غير لائق سيتم التعامل معه فورًا وسيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وممنوع دخول المواد الكحولية والمخدرة والمأكولات والمشروبات والأعلام واللافتات والألعاب النارية والكاميرات.