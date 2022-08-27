هاني شاكر: عدد الحاضرين لحفلي بالأمس لم يحدث في تاريخ مهرجان القلعة

قال الفنان هاني شاكر، إن مهرجان القلعة الدولي للفن والغناء جرى إطلاقه بشكل لائق عالميا، حيث أنه وبالأمس، شهد المهرجان حالة استثنائية من حضور الجمهور المصري لحفلته: «بكون سعيد كل سنة وأنا بغني للجمهور المصري، كل الشكر لوزارة الثقافة التي تتبني هذا المهرجان الرائع، والجمهور المصري مظلوم معانا».

شاكر: عدد حاضري حفلي بالأمس لم يحدث من قبل

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عدد حاضري حفله، بالأمس، لم يحدث من قبل في تاريخ مهرجان القلعة الدولي، مشيرا إلى أن الجمهور المصري وحال تقديم موسيقى رائدة له سيستمع إليها ولن ينفر منها.

شاكر: امبارح أنا عيشت ليلة من ليالي عمري

واستطرد: «بقي فيه ناس كتير تستهل أنها تغني بالرغم أن ربنا مش مديها حلاوة الصوت، والناس عندنا لسه محبه للموسيقى والكلمات اللي فيها مشاعر وأحاسيس، وامبارح أنا عيشت ليلة من ليالي عمري، وبجد الجمهور فاجئني، وغنيت أغاني قديمة بقالي فترة مغنيتهاش ولقيتهم حافظينها ويرددوها».

وأوضح أن هناك عدد من الأغاني القديمة له لم يقم بغنائها أمام الجمهور، ولكن ما أبهره هو ترديد المستمعين معه لأغانيه القديمة الجيدة والتي قام بإلقائها عليهم خلال الحفل بالأمس.

وتابع: «كنت حريص في الحفلة دي بالتحديد أغني أغاني بقالي كتير مغنيتها عشان أفكر الجمهور بيها أو يسمعها مني الأولاد الصغار حاضري الحفلة، وكان فيه أغاني توليفة كده لقيت الناس الله أكبر حافظين كل حاجة مع أن الأغاني قديمة جدا».