إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكندا «صور وفيديو»

شهدت العاصمة الكندية، حادث إطلاق نار؛ أسفر عن إصابة 5 أشخاص وسط «أوتاوا»، وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع بعد إغلاق الحانات والمطاعم في «منطقة السوق» بالقرب من مجمع مباني البرلمان.

وتلقت الشرطة الكندية، مكالمات عن إطلاق نار في «شارع يورك»، الواقع بين «ساسكس درايف» وساحة «سوق باي وارد»، في حوالي الساعة 2:20 صباحًا، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وعثرت قوات الأمن الكندية، على 3 مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما توجه شخصان آخران إلى المستشفى بطلب المساعدة، وفقا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار مسعفون في أوتاوا لقناة «سي تي في» الكندية، إلى نقل المصابين إلى المستشفى في حالة خطيرة، لكن لا تهدد الحياة.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK