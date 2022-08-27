إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكندا «صور وفيديو»

شهدت العاصمة الكندية، حادث إطلاق نار؛ أسفر عن إصابة 5 أشخاص وسط «أوتاوا»، وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع بعد إغلاق الحانات والمطاعم في «منطقة السوق» بالقرب من مجمع مباني البرلمان.

وتلقت الشرطة الكندية، مكالمات عن إطلاق نار في «شارع يورك»، الواقع بين «ساسكس درايف» وساحة «سوق باي وارد»، في حوالي الساعة 2:20 صباحًا، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية

وعثرت قوات الأمن الكندية، على 3 مصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما توجه شخصان آخران إلى المستشفى بطلب المساعدة، وفقا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسعفون: نقل المصابين إلى المستشفى في حالة خطرة

وأشار مسعفون في أوتاوا لقناة «سي تي في» الكندية، إلى نقل المصابين إلى المستشفى في حالة خطيرة، لكن لا تهدد الحياة.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK — Josh Pringle (@PringleJosh) August 26, 2022

وأوضحت الشرطة الكندية، بعد وقت قصير من إطلاق النار، أن المحققين تلقوا معلومات تفيد باحتمال إصابة رجلين آخرين في الحادث، مشيرة إلى أن أحد الرجال ذهب إلى مستشفى خارج العاصمة «أوتاوا» لتلقي العلاج.

شهود: سماع دوي عدة طلقات نارية عند تحركت حشود عبر السوق بعد الإغلاق

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة طلقات نارية عندما تحركت حشود عبر السوق بعد الإغلاق، ورأوا أشخاصًا على الأرض مصابين بطلقات نارية.