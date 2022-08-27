إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالجيزة

وقع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص»، في إحدى قرى مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات القريبة لإسعافهم، وضبط السائقين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بلاغ إلى مركز شرطة الصف

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بإصابة أشخاص في حادث تصادم بإحدى قرى الصف، فتوجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وبمعاينة مكان الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتوصل رجال المباحث إلى أن الحادث وقع بين سيارتين «ميكروباص»، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

وجرى الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة، وإزالة آثار الحادث، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق

وقدمت الإدارة العامة للمرور، عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.