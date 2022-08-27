مصرع «مالك» أسفل عجلات سيارة نقل بقنا.. «راح يلعب مرجعش»

استيقظ أهالي محافظة قنا على فاجعة هزت الأرجاء، عقب مصرع طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره، أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل، مشهد اقشعرت له الأبدان ونزفت له القلوب، جعل الأهالي في حالة صدمة من بشاعة وهول المنظر إذ بقي الطفل جثة هامدة لا حراك لها.

ضحكات طفولية بريئة هزت جدران المنزل، خرج الطفل «مالك» صاحب الثلاث للعب أمام منزله، لم يعلم أن مصيره سينتهي حال خروجه من المنزل، بخطوات طفولية بطيئة تدرج الطفل خارج المنزل، ليواجه مصيره الأخير.

مصرع الطفل أسفل عجلات سيارة نقل

حكى القدر الفصل الأخير من حياة الطفل «مالك»، وفي أثناء لعبه خارج جدران المنزل، فوجئ باقتراب سيارة نقل ثقيل منه، لم يستطع الطفل أن يتحرك قيد أنملة لصغر سنه، وعلى الفور وجد الطفل نفسه أسفل عجلات السيارة، لحظات معدودة قضاها الطفل يصارع الموت أسفل العجلات، حتى سقط جثة هامدة لا حراك لها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل ثقيل بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل المجني عليه «مالك» إلى مستشفى الوقف المركزي، وتم القبض على السائق المتهم في الواقعة.

العقوبة المتوقعة لمرتكب الجريمة

ومن جانبه قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن هذه الجريمة إذ ثبت أنها قتل خطأ بدون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون وذلك طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع أشرف ناجي، أن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.