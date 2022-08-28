«عمارة بيوت الله».. ترميم وصيانة 9100 مسجد بـ9 مليارات جنيه وافتتاح 2618 خلال عامين

أولت وزارة الأوقاف اهتماماً كبيراً بملف إعمار المساجد، سواء على مستوى الإحلال والتجديد أو افتتاح مساجد جديدة، على مدار السنوات التسع الماضية، وأنفقت الوزارة 9 مليارات جنيه لعمارة بيوت الله إحلالاً وتجديداً وصيانة وترميماً أكثر من 9000 مسجد، وأعلنت الوزارة افتتاح أكثر من 2618 مسجداً خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يونيو 2022.

وتضع وزارة الأوقاف كل أسبوع خريطة افتتاحات للمساجد التى تم العمل عليها، ويفتتح وزير الأوقاف مجموعة من المساجد كل جمعة، فى عدة محافظات.

وقال وزير الأوقاف إنه تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 9100 مسجد، منها 4200 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، بتكلفة مالية تزيد على 4 مليارات و130 مليون جنيه، و4900 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بما يزيد على 4.5 مليار جنيه.

حققت وزارة الأوقاف رقماً قياسياً فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية، التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح 2618 مسجداً جديداً فى الفترة من 4 سبتمبر 2020 حتى 10 يونيو 2022، تم فرش أكثر من 20 ألف مسجد بأكثر من 6 ملايين متر مربع سجاد، منها12251 مسجداً تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على 4 ملايين متر مربع من السجاد المحراب، الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى فرش أكثر من 7700 مسجد تم فرشها بكمية فرش أكثر من مليونى متر مربع بالجهود الذاتية.