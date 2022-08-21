حزمة إجراءات وقائية للحد من حرائق الصيف بأحياء القاهرة

بعد تزايد حالات اندلاع الحرائق في بعض الأماكن، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، اتخذت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق ومواجهة مخاطر موسم الصيف، حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من أي أزمات، حيث وجهت محافظة القاهرة الأحياء والمختصين بإجراء متابعة مستمرة لضوابط الحماية المدنية داخل المباني الحكومية ومباني الأحياء والمديريات الخدمية، لضمان سلامتها، وعدم وجود أي مشكلات في حالة استخدامها أو اللجوء إليها، مع تكثيف المرور على المنشآت العامة والمباني الحكومية للتأكد من اشتراطات الحماية وعملها بكفاءة.

إجراءات من حي غرب القاهرة

وفي سياق متصل، قرر محمد عثمان، رئيس حي غرب القاهرة، تشكيل لجنة ضمت كلاً من سكرتير الحي، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير متابعة مكتب نائب المحافظ، وشرطة المرافق، للمرور على المنشآت العامة والمباني الحكومية، وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة نائب المحافظ، لاستبيان مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية، حيث تمت مراجعة وسائل الإطفاء المتوافرة وأنظمة الإنذار والإطفاء الآلية، ومدى فاعليتها، وخرائط توضيح العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ، ومدى توافر وسائل الوقاية من مخاطر العمل داخل مبنى وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري وحي غرب القاهرة.

رفع المخلفات الموجودة بمناور وأسطح العقارات

في سياق متصل، ناشد حي الموسكي السكان بضرورة رفع كافة المخلفات الموجودة داخل العقارات في المناور والأسطح، وتطهير تلك الأماكن بشكل عاجل، للحد من انتشار الحرائق التي تتسبب في خسائر، سواء مادية أو بشرية، وأكد حي الموسكي أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التعامل مع تلك المخلفات، يمكنهم التوجه إلى مقر الحي، للتعاقد على إزالة تلك المخلفات، بواسطة هيئة النظافة والتجميل، وعدم غض الطرف عن أية تراكمات موجودة فوق أسطح العمارات أو المناور خلال الفترة الراهنة.