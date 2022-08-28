متى تتم إحالة السائق لمحكمة الجنايات في حوادث الطرق؟.. قانوني يجيب

كثرت في الفترة الأخيرة حوادث الطرق على الرغم من الإجراءات القانونية المشددة للحد من تلك الحوادث وتم تعديل قانون المرور مؤخرا عقب موافقة مجلس النواب نهائيا عليه والذي وضع عقوبات واجراءات صارمة للمخالفين والمتهورين حيث لن يتوقف نزيف الدماء بسبب الرعونة والسرعة الزائدة لهؤلاء الطائشين.

إجراءات إحالة السائق المتهم بارتكاب حوادث الطرق

وقال المحامي منتصر قاعود لـ«الوطن» مجيبا على سؤال متى يحال السائق لمحكمة الجنايات في حوادث الطرق أن يتم التحقيق معه بواسطة الأجهزة الأمنية ثم عرضه أمام جهات التحقيق والتي تطلب عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة حال ارتكابه الواقعة من عدمه وتتسلم النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بالمتهم وإذا كشف عن تعاطيه للمواد المخدرة أو المسكرات فبذلك تتحول التهمة من الجنحة إلى الجنايات ويتم تحديد جلسة له لمحاكمته في تلك الجناية فتختص محكمة الجنايات محاكمة المتهم عن تهمة التعاطي بجانب تصديها لمحاكمته عما اقترفه في إزهاق أرواح المواطنين او إصابتهم واذا ثبت عدم تعاطيه للمواد المخدرة والمسكرة فتحتسب له جنحة.

العقوبة تصل للحبس

وأوضح قاعود أن قانون المرور الحالي عاقب متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة بالحبس، وأن القانون نص على العديد من العقوبات ومنها، وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة»

حبس سنتين وغرامة مالية

وأكمل قاعود أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

الحبس قد يصل لـ7 سنوات

وأضاف أنه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

سحب الرخصة القيادة

ونص القانون على أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.