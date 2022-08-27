خصم شهرين من بدل صعود المنبر لـ إمام في المنوفية وإحالته إلى لجنة القيم

أعلنت وزارة الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ نور عبد الحسيب عبد الصمد سالم نصار، إمام وخطيب بإدارة أوقاف الباجور بمديرية أوقاف المنوفية، وإحالته إلى لجنة القيم بالوزارة.

تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة

جاء ذلك نظرًا لما بدر من الشيخ نور عبد الحسيب عبد الصمد سالم نصار إمام وخطيب بإدارة أوقاف الباجور بمديرية أوقاف المنوفية من مخالفات بشأن تجاوزه الوقت المحدد لخطبة الجمعة والخروج على موضوعها.

إحالة الإمام للجنة القيم

وقرر هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، خصم شهرين من بدل صعود المنبر للمذكور، وإحالته إلى لجنة القيم بالوزارة.