عاجل.. وزير التعليم: إلغاء «لجان الشغب» في امتحانات الثانوية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، إن اللجان التي شهدت شغبًا في امتحانات الثانوية العامة 2022 سيجري إلغاؤها، ولكن لن يخرج الطلاب خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، وسيتم مراعاة المسافات بين اللجان والمناطق التي يعيشون فيها، وستكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء مع الصحفيين اليوم السبت، أن هناك تحويلات مكوكية للطلاب إلى لجان بعينها، ولن تُقبل تحويلات إلا بموافقة اللجنة المشكلة من قبل الوزارة برئاسة خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير إدارة الامتحانات.