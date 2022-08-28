مصرع طفل سقط عليه «عرق خشبي» أثناء نومه بسوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرع طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، إثر سقوط عرق خشبي من سقف المنزل عليه أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بسقوط جزء من سقف خشبي، ما أدى إلى مصرع طفل نتيجة سقوط عرق خشبي عليه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

سقوط بعض العروق الخشبية بسقف منزل مكون من طابقين

بالانتقال وبالفحص تبين سقوط بعض العروق الخشبية بسقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 80 مترا ملك المدعو «محمود خ ا ع»، 31 سنة، عامل، ويقيم بدائرة البلينا شمال سوهاج «يقطنه وأسرته».

سقوط عرق خشبي على الطفل أثناء نومه

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل الطفل «حمزة م خ ا»، 3 سنوات، ويقيم بذات الناحية نتيجة سقوط عرق خشبي عليه أثناء نومه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخلاء المنزل من قاطنيه وتعيين الخدمات الأمنية

بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب سقوط السقف لقدمه وتهالكه، تم إخلاء المنزل من قاطنيه وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لإتخاذ اللازم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «نزيف بالمخ»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك