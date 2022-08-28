مصرع طالب غرقا في ترعة بطما بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طالب في العقد الثاني من العمر إثر قيامه بالاستحمام في ترعه الجرجاوية، ولعدم إجاته السباحة غرق بها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بغرق الطالب

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو «عبد الرحيم ع»، 16 عامًا، طالب، ويقيم ناحية دائرة المركز «جثة هامدة»، إدعاء غرق.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته المدعوة «هالة ا ا م» 36 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء استحمام نجلها المذكور بترعة الجرجاوية في طما بسوهاج ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفت الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تحويل إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وفي سياق آخر تبلغ لقسم شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل «محمد ع م ع ح»، 12 عامًا، طالب، ويقيم بندر طهطا، مصابًا بـ«إشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة بالجسم» إدعاء حادث سيارة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي