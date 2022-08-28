انفراجة في أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار.. اعرف التفاصيل

قال المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن أزمة ارتفاع قطع غيار السيارات زادت بشكل مبالغ فيه لعدم توافرها في السوق، مشيرًا إلى أنها بدأت من أزمة سلاسل الإمداد نظرا للأزمة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، وتفاقمت بالأزمة الروسية الأوكرانية.

لا يوجد استيراد بكثرة

وأضاف «هلالي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك أزمة كبيرة جدا في توافر قطع غيار السيارات في مصر وأيضا لا يوجد استيراد بكثرة نظرا للسياسات النقدية الحالية، ولكن هناك توقعات بانفراجة الفترة المقبلة.

وتابع رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن هناك أزمة في وصول قطع غيار السيارات من جميع دول المنشأ إلى مصر.

من جانبه قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إنه من المتوقع إعادة العمل باعتمادات التحصيل في شهر سبتمبر المقبل ويبدأ الاستيراد من جديد بعد توافر العملة أو تغطية السلع الأساسية، لكن في الوقت الحالي العمل يسير وفقا لمخزون السيارات الموجود في الموانئ أو مخازن الوكلاء، ولا يوجد تعاقدات جديدة حاليا.

أسعار السيارات المستعملة غير منطقية

وأضاف «زيتون»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن أسعار السيارات المستعملة مبالغ فيها وغير منطقية، والمبرر في ذلك عدم توافر السيارة، وهناك سيارات مخزونها نفذ وهناك أكثر من 20 سيارة لا يوجد لها مخزون «زيرو»، وبالتالي الذي يمتلك سيارة مستعملة منها بدأ في رفع سعرها ويضع تسعيرة خاصة به ليس لها علاقة بالواقع، وبمجرد استئناف الاستيراد من جديد ستتراجع الأسعار وتعود لأصلها.