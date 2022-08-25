أسعار السيارات الجديدة في مصر.. تبدأ من 167 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة، استقرارًا في الأسعار، خاصة موديلات 2022 و2021، وذلك بسبب الإعلان عن أسعار السيارات موديلات العام الجديد 2023.

وقال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة والجديدة، شهدتا تغيرات في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار فيروس كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عددًا من السيارات الجديدة في السوق المحلية، كما يلي:

زوتي Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 167,990 جنيهًا.

سوزوكي ألتو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 169,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 cc.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 188,900 جنيه.

شانجي M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ صالون 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ E1 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 199,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 205,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك/ 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 206,500 جنيه.