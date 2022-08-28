الصين تسجل صفر وفيات بكورونا..والإصابات عالميا تتخطى حاجز 600 مليون

سجلت السلطات الصحية في الصين، 259 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 70 حالة في «مقاطعة هاينان» جنوبي البلاد، أمس السبت.

لجنة صينية: إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن البلاد، لم تسجل أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 632 مريضا بـ«كورونا» غادورا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع الإجمالي إلى 229797 شخصا حتى أمس السبت.

إصابة كورونا حول العالم

وتجاوزت إصابات «كورونا» حول العالم، حاجز 600 مليون، أمس السبت، وقالت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، في بيانات، إن الإصابات بلغت 600449934، مع 6485233 حالة وفاة.

إصابات الولايات المتحدة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 94184146 إصابة بـ«كورونا» و 1043838 حالة وفاة، فيما جاءت الهند في المركز الثاني، مسجلة 44398696 إصابة، وفرنسا 34.662.834 حالة.