«لو السيستم واقع».. نصائح لحماية الحسابات المالية والبنكية للعملاء

كشف المهندس محمد الحارثي، استشاري أمن المعلومات، عن كيفية التعامل مع الحسابات المالية والبنكية والمحافظ الإلكترونية، إذا تعرض السيستم الخاص بالشركة أو البنك التابع له الشخص للضغط أو محاولة الاختراق، وذلك على أثر الخلل الذي حدث في سيستم المحفظة الإلكترونية الخاص بإحدى الشركات يوم الأربعاء الماضي وتسبب في العديد من المشاكل لمستخدمي هذه المحافظ الإلكترونية.

حماية الحسابات المالية والبنكية من الاختراق

وأوضح محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحصول على الخدمات المالية يتم من خلال أكثر من طريقة، منها الدفع مقابل الحصول على خدمات من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، أو من خلال المحافظ الإلكترونية المختلفة، وعلى المستخدم في حالة وجود عمليات دفع إلكتروني غير مكتملة أن يتوقف عن عملية الدفع التي حاول تنفيذها، حيث يوجد بعض المستخدمين الذين يقومون بتكرار عملية الدفع الإلكتروني غير المكتملة أكثر من مرة وبالتالي يعرض نفسه لخصم هذه العمليات من الحساب.

تأمين حسابات الدفع الإلكتروني من الاختراق

وأضاف «الحارثي»، أن الحسابات المالية والبنكية والمحافظ الإلكترونية تكون فيها البيانات الشخصية الخاصة بالعملاء محمية بالكامل من قبل الشركات والبنوك والمؤسسات المقدمة لهذه الخدمات المالية، ولكن محاولة اختراق هذه الحسابات تتم من خلال اختراق العميل، ولذلك يجب على العملاء دائماً عدم حفظ بيانات الدفع والإلكتروني والبطاقات البنكية على الهاتف الخاص بهم، حيث يوجد بعض الأشخاص مؤخراً يقومون بتصوير بطاقة الدفع الخاصة بهم وإرسالها من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبذلك يكون عرضة لاختراق حسابه البنكي في أي وقت حال قام أحد الأشخاص باختراق هاتفه أو حسابه على هذه المواقع.

سرقة بيانات حسابات الدفع الإلكتروني

وأشار استشاري أمن المعلومات، إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحفظ بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم على المواقع التي يقومون بالتسوق الإلكتروني منها، أو يقومون بحفظ بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم على المتصفحات والتطبيقات المختلفة وهذا أمر خاطئ، حيث يجب عدم الموافقة على حفظ بيانات الدفع الإلكتروني على هذه المواقع والتطبيقات حتى لا يتعرض الشخص لاختراق حسابه.

حماية الحسابات لو «السيستم واقع»

وقال المهندس محمد الحارثي، إنه في حالة تعرض سيستم الشركات أو البنوك للسقوط فيجب على المستخدم عدم تكرار المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يتم خصم هذه المعاملات من حسابه، كما يجب الحذر عند استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في أوقات الضغط، حيث يتعرض سيستم الشركات والبنوك للضغط في أيام الإجازات مثلاً، ويجب على الشركات والبنوك مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني إبلاغ عملائهم في حال قامت الشركة بعمل تحديث على السيستم أو التطبيق الخاص بهم، حتى لا يقوم العملاء باستخدام الخدمة أو التطبيق أثناء التحديث وتعريض حساباتهم للاختراق.