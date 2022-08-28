علي جمعة: خذ الفتوى من عالم موثوق حتى لو كان لا يعمل بها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك أشخاصا يتوجهون بالسؤال إلى عالم فيجيبهم، ثم يتوجهون إلى عالم آخر، فيفتيهم بمذهب مختلف، فيشوشون على أنفسهم، محذرا من التعامل بهذه الصورة.

اعمل بفتواه ولا تعمل بتقواه

ونصح علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، المتابعين، قائلا: «عند أخذ الفتوى من عالم موثوق فيه، فعليك الأخذ بهذه الفتوى وعدم الإكثار عليها في الأسئلة، والقاعدة تقول اعمل بفتواه ولا تعمل بتقواه، يعني عليك الأخذ بالفتوى والعمل بها حتى لو كان هذا الشيخ لا يعمل بها».

وتابع: «الناس بيشوفوا الشيخ من هنا يقولوله إيه رأي سيادتك في البنوك وهو ممعهوش ولا مليم، أو البورصة وهو ميعرفش عنها حاجة».

التقوى في الدين ليس بكثرة السؤال

وأكد علي جمعة أن الدين الإسلامي سهل ويسير، وأن التقوى فيه ليست بكثرة السؤال، وكثرة السؤال تؤدي إلى ما يضر ولا يسر أن من فعل الخطيئة أو الخطأ فعليه أن يبادر بفعل الحسنة.