الاستخبارات البريطانية: قرار موسكو زيادة عدد قواتها لن يساعدها في كييف

قال جهاز الاستخبارات البريطانية، إن قرار روسيا بزيادة عدد قواتها لن يساعدها في أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

مرسوم رئاسي روسي

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر مرسومًا رئاسيًا، الخميس الماضي، يقضي بزيادة عدد القوات الروسية إلى 2.04 مليون جندي.

زيادة أعداد قوات الجيش الروسي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإنه تم نشر المرسوم الرئاسي على بوابة المعلومات القانونية الروسية، موضحة أنّه وفقا للمرسوم السابق الصادر في 17 نوفمبر 2017، كان قوام القوات الروسية هو 1.902.758 جنيدًا، بما في ذلك 1.013.628 عسكريًا، بينما المرسوم الجديد فإنه ينص على تحديد قوام القوات المسلحة الروسية بـ2039758 فردا، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا.