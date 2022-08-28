أوكرانيا تعلن مقتل 35 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا مقتل 35 من من القوات الروسية، ومستودعين للذخيرة، و9 مركبات مدرعة، في منطقة العمليات الجنوبية، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية، في بيان، إن الوضع لا يزال في منطقة العمليات في المنطقة الجنوبية صعبًا، مشيرا إلى استمرار موسكو في شن أعمال عسكرية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، في افتتاحية لصحيفة «ديلي ميل» المحلية، إلى أن إذا سُمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفلات من «فظائعه» وتغيير حدود أوروبا بالقوة، فسوف يفعل ذلك مرة أخرى، في أماكن أخرى على أطراف الاتحاد السوفيتي السابق.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة «ماري واشنطن»، جيسون ديفيدسون، في مقال بمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن اندلاع مواجهة العسكرية بين بلاده وروسيا، لن تكون مجرد حرب عالمية ثالثة، بل ستعني حرب نهاية العالم «هرمجدون»، مضيفا إن الكثيرين يخشون من أن تنزلق سياسات الرئيس جو بايدن في أوكرانيا إلى دوامة تصعيدية قد تؤدي في النهاية إلى حرب عالمية.

ديفيدسون: روسيا لم تتخذ أي إجراءات مهمة في «كييف» تهدد مصالح «واشنطن»

وأشار ديفيدسون، إلى أن روسيا لم تتخذ أي إجراءات مهمة في «كييف» تهدد مصالح «واشنطن»، لذلك ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية سبب للمجازفة، وأعرب أستاذ العلوم السياسية، عن ثقته من أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد «موسكو» في أوكرانيا.

بدوره، أعلن مجلس «النواب» التشيكي، أمس السبت، موافقته على طلب فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيما قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن القرار يجب أن يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان، لإتمام عملية المصادقة.

وسائل إعلام بولندية: أزمة غذائية قد تنشأ قريبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز

من جانبها، قالت وسائل إعلام بولندية، إن أزمة غذائية قد تنشأ قريبا في البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مشيرة إلى إغلاق عدد من الشركات ذات الصلة بصناعة الأغذية أو خفض الإنتاج.

بدورها، تعمل السلطات البريطانية، على تطوير تدابير لمكافحة أعمال الشغب المحتملة وسط ارتفاع أسعار الكهرباء، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية

فرنسا: الحكومة لن تدع أسعار الطاقة تنفجر

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس السبت، إنه يمكن طمأنة مواطني بلادها لأن الحكومة لن تدع أسعار الطاقة تنفجر، معلنة تأسيس صندوق أخضر بقيمة 1.5 مليار يورو «1.5 مليار دولار أمريكي» لتمكين السلطات المحلية من تسريع التحول البيئي في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف بورن، في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، أنها ستقدم خطة للطاقة وخطة عمل طويلة المدى بشأن التخطيط البيئي في وقت لاحق من الخريف المقبل.