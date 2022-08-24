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«البنتاجون»: الرئيس الروسي لم يتخل عن استراتيجية احتلال أوكرانيا

كتب:

سارة ثروت
10:15 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قبل قليل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتخل عن استراتيجية احتلال أوكرانيا، وفق نبأ عاجل لقناة العربية.

مصرع وإصابة 65 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات 

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، مقتل 15 وإصابة 50 شخصا في قصف روسي لمحطة قطارات في دنيبرو.

وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.

الإشراف على محطة زابوريجيا النووية

وقال «زيلينسكي»، إنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتولى الإشراف الدائم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

 

 

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بقلم سارة ثروت