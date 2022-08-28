التعليم تحذر طلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة 2022 من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2022، وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من الانسياق خلف إعلانات المؤسسات والكيانات الوهمية التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات وتمنح شهادات دراسية وهمية ومزيفة للطلاب، مؤكّداً أنَّ المنصة الوحيدة لتنسيق الطلاب وتوزيع أماكنهم على الكليات والمعاهد هو موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة مصر الرقمية.

المؤسسات التعليمية المعتمدة

وأضاف رئيس قطاع التعليم لـ«الوطن»، أنَّ وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنَّه تمّ إتاحة جميع أسماء وبيانات المؤسسات المعتمدة من قبلها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات و المنصات التعليمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أنَّه يجب على الطلاب التواصل مع الوزارة للتأكّد من حقيقة اعتماد المؤسسات التعليمية.

تنسيق الجامعات 2022

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أنَّ عمليات التسجيل لرغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تسير بصورة إيجابية و منتظمة دون رصد أي مشكلات.