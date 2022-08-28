الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات للأهالي «الشواشنة» بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

منذ أن دُشنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في عام 2019، وهي تعمل على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية المختلفة من أجل تحسين أوضاع المواطن المصري، خصوصا في المحافظات الحدودية والنجوع والقرى المختلفة والأشد احتياجا، وتحقق ذلك من خلال حرصها على تطوير العديد من الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن، كالجانب الصحي أو الجانب الخدمي أو الجانب الصحي وغيره من الجوانب الحياتية المختلفة، التي من شأنها التأثير على سير حياة المواطن المصري.

مجمع خدمي

وتحرص «حياة كريمة» على الوصول إلى المواطن المصري في كل محافظات مصر، ومن ضمن المحافظات التي شهدت العديد من التطورات محافظة الفيوم، تحديدا في قرية «الشواشنة»، حيث انتهت المبادرة الرئاسية من إنشاء مجمع خدمات للأهالي القرية، والذي بلغت نسبة تنفيذه الـ100%.

ويعتبر هذا المجمع هو أول مجمع خدمات حكومية في قرية الشواشنة، ويضم العديد من الخدمات الحكومية المختلفة، فيوجد به:

- البريد.

- التموين.

- الشهر العقاري.

- السجل التجاري.

- الوحدة المحلية.

مركز شباب الشواشنة

كما تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على إنشاء مركز شباب الشواشنة، من أجل دعم وتطوير الجانب الترفيهي للمواطنين في القرية، فضلًا عن أنه يمنح فرصة للشباب في القرية من اكتشاف مواهبهم الرياضية، فهو يقدم خدماته لـ70 ألف مواطن، ويضم المركز:

- ملعب خماسي.

- صالة تدريبات.

- مبنى اجتماعي.

يذكر أن هذه المشروعات ليست كل ما شاهدته محافظة الفيوم من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ففي خلال الأيام الماضية، انطلقت في المحافظة مبادرة «أنت الحياة» التوعوية، والتي ضمت العديد من الأنشطة المختلفة، كالندوات التثقسفية والألعاب والأنشطة المختلفة فضلا عن التمكين الاقتصادي، وكانت تلك المبادرة بالتعاون بين «حياة كريمة» وعدد من الجهات المعنية المختلفة، كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وغيرها.