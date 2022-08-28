أسعار العملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البنوك.. اختلافات طفيفة

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا خلال الساعات الأولى من بدء تداولات اليوم الأحد، الذي يمثل بداية الأسبوع، حيث لم تشهد أي تحركات مؤثرة أو واضحة خلال الوقت الحالي منذ نهاية تداولات يوم الأسبوع الماضي، وافتتحت البنوك اليوم التداولات والتعاملات عقب إغلاق استمر ليومين.

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات في البنوك المصرية، خاصة الأشخاص الذين يعمل ذويهم في الخارج ويقومون بإرسال مبلغ من المال لهم، لذا فإن متابعة الأسعار تمكنهم من معرفة المبلغ النهائي الذي سيحصلون علية بالجنيه المصري، وكذلك المسافرون الذين يرغبون في تغيير العملات للقدرة على شراء احتياجاتهم بعد وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، والتي قد تختلف من بنك لآخر اختلافات طفيفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم.. 19.13 جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم.. 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم.. 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم.. 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم.. 19.08 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم.. 19.14 جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم.. 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم.. 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم.. 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم.. 19.04 جنيه للشراء، و19.37جنيه للبيع.