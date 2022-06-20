البحث عن كهربائي لقى مصرعه غرقاً في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقى كهربائي شاب مصرعه غرقاً في ترعة الإبراهيمية، بدائرة مركز ومدينة منفلوط، في محافظة أسيوط، مساء اليوم الاثنين، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمانه، الذي جرفته المياه بعيداً عن مكان الواقعة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بحادث غرق شاب

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق شاب في ترعة الإبراهيمية، دائرة المركز.

قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين غرق «محمد ع. ع.»، كهربائي، 32 سنة، مقيم بمنفلوط خلف مدرسة الإعدادية بنات، ويجري البحث عن جثمانه بواسطة الإنقاذ النهري، إلا أن عمليات البحث توقفت مع حلول الليل، على أن تستأنف فرق الإنقاذ أعمال البحث صباح غد الثلاثاء، في موقع غرق الشاب.

حريق بلجنة «الإمام علي» الثانوية بأسيوط

من ناحية أخرى، شهدت لجنة «الإمام علي بن أبي طالب» الثانوية بمحافظة أسيوط، احتراق مخزن التغذية بالمدرسة، صباح اليوم، مما تسبب في نقل الطلاب من المبنى إلى آخر في نفس المدرسة، لسرعة انتظام الامتحانات.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطاراً من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بورود إشارة من رئيس لجنة «الإمام علي بن أبي طالب» الثانوية، بنشوب حريق في مخزن التغذية بالمدرسة.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والطوارئ وقوات الدفاع المدني والإطفاء، ورجال المباحث وحي غرب مدينة أسيوط إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.