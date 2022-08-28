طقس الأسبوع الجاري.. أجواء حارة مع ارتفاع الرطوبة بنسبة 95% (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة على أنحاء الجمهورية كافة، ومستمرة على مدار هذا الأسبوع، إذ أن متوسط درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى 2 درجة.

من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع ليندا عبداللطيف أنَّه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، لكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة التي دائما ما تزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بنحو 2 درجة إلى 3 درجات.

نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «كما نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس، لذلك فإننا في فترات النهار نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على أغلب المناطق الشمالية، لكن المناطق الجنوبية الموجودة في شمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار».

الرطوبة تتجاوز 90%

وأردفت أنَّه خلال فترات الليل، تكون أزمة الرطوبة، إذ تتجاوز 90% و95% على السواحل الشمالية، و80% و85% على القاهرة الكبرى، حيث نشعر بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة على أغلب المناطق، ولكن في فترات المساء ومع ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل يكون هناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم في الساعة، وهو ما يؤدي إلى عدم الإحساس بنسب الرطوبة.