درجات الحرارة اليوم الأحد 28-8-2022 على مصر.. القاهرة 34 درجة مئوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري، إذ يشهد اليوم طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسيطر طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة وتؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم

ووفق البيان، تنشط اليوم الأحد، الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 38 26

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27.