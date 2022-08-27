درجات الحرارة غدا.. القاهرة 34 ونشاط الرياح يقلل من الشعور بالحر

يبحث الكثيرون عن درجات الحرارة غدا، التي أعلن عنها مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد في بيان رسمي اليوم، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، لكن نشاط الرياح، وارتفاع نسب الرطوبة يؤديان لتكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، وتقليل الشعور بالحرارة.

حالة الطقس غدًا

وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الإحساس بطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

ويؤدى نشاط الرياح إلى تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويستعرض موقع «الوطن» فيما يلي، درجات الحرارة غدا الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 38 26

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27