«8 الصبح» يحتفي بأول فريق مصري «دمج» ينجح في عبور «المانش»

حل الكابتن خالد شلبي مدرب الفريق المصري صاحب الإنجاز بمسابقة عبور المانش، والبطل أحمد أسامة والبطل محمد الحسيني ضيوفا بفقرة «أبطالنا» برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، للحديث عن الإنجاز المحقق لمصر.

وقال الكابتن خالد شلبي إنه يوجد هدف يعمل عليه الفريق منذ عام 1983، حيث عبر المانش كأول سباح بالعالم يعبر المانش بيد واحدة بزمن 16 ساعة و22 دقيقة، بفضل الله، ولم يكن الأمر يتعلق بالرياضة ولكنه دعم الله والإصرار، وفي عام 2010 كرر التجربة مرة أخرى ونجح بها، وطلب من مشجعيه بإنجلترا التبرع لمستشفى سرطان الأطفال بمصر واستطاع تحقيق رقم جيد أيضا وهو 16ساعة.

الفريق اشترك في سباق التتابع مع فريقه لعبور المانش

فيما قال البطل أحمد أسامة إن فكرة عبور المانش كحلم كبير، وتواصل مع الكابتن خالد شلبي وتم عمل اختبار عوم لمدة 6 ساعات متواصلة بدرجة حرارة 12 درجئة مئوية وكان الاختبار ببحر الغردقة، وتم الاشتراك في سباق التتابع مع فريقه لعبور المانش، ومن المقرر عبور المانش يوم 3/9 المقبل فردي بعد أن تدرب كثيرا على كل الظروف الأصعب.

دوامات المياه أصعب ما في عبور المانش

وقال البطل محمد الحسيني إنه وعد المصريين بعبور المانش مرة أخرى بعد عبوره في 2017 وتم عبوره مره أخرى مع فريق تتابع شارك فيه أفراد من ذوي الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والحركية، موضحا أن أبرز ما واجهه في عبور المانش هو دوامات المياه والتيارات وقناديل البحر وزلزال البحر الذي يسحب السباح للأسفل ولكن تم مقاومة كل هذه الظروف.

وشرح البطل محمد الحسيني أنه يتمرن في اليوم 5 ساعات، وعبور المانش لم يكن أمرا سهلا للغاية، مؤكدا على أن والده كان يشجعه كثيرا هو وكل أسرته لكي يحقق حلمه، بجانب توفير وزارة الشباب.