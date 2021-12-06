مدرب منتخب السباحة لذوي الهمم: ندعم أبطالنا نفسيا ونشجعهم

وجه الكابتن أحمد فتح الله العسكري، مدرب منتخب مصر للسباحة في نهر النيل لذوي القدرات الخاصة، وأحد المكرمين في احتفالية «قادرون باختلاف» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي كونه أكبر داعم لذوي الهمم ومن يعمل معهم ويساعدهم «الأولاد بيفرحوا جدا بحفلة قادرون باختلاف وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنا علشان قريب للولاد ومدربهم وبسمعهم وبهتم بآرائهم، دايما بيقولولي ياكابتن احنا بنحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وربنا يخليه دايما لينا ويكون داعم لينا».

فتح الله: «الأولاد عاوزين الحفلة تبقى على مستوى العالم »

وأضاف «العسكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة «اكسترا نيوز» أن حفل الأمس خرج بشكل مبهر للغاية للمصريين والعالم كله، «شوفنا الأولاد امبارح بيطلبوا الحفلة الخاصة بقادرون باختلاف تكون على مستوى العالم كله وليس مصر فقط، وهو بمثابة دعم للأبطال في مصر والعالم»، موضحا أن السباحة بنهر النيل أصعب بكثير من السباحة في البحر لأن المياه تكون ثقيلة، «اخدنا وقت كبير علشان نقدر نطلع أبطال يقدروا يعوموا من كوبرى الجلاء لكوبري أكتوبر في النيل، فالموضوع كان شاق ومرهق، ولكن أولادنا بيعلمونا نتحدى أي صعب، وروحنا نهر النيل وعملنا بروفات وكان الموضوع صعب جدا من درجة حرارة المياه وثقل كثافتها».

حاولنا ندعم الأبطال نفسيا ونشجعهم

وتابع مدرب منتخب مصر للسباحة في نهر النيل، «حاولنا ندعم الأبطال نفسيا وندعمهم إيجابيا ونشجعهم، ومن ضمن الحاجات اللي كنا بنشجعهم فيها هي إن إحنا عملنا لهم شعار "احنا ولاد النيل أبطال مش بنخاف.. احنا ولاد النيل قادرون باختلاف"»، متابعا:«كل شغلي مع ذوي الهمم، ونفسي يكون ليهم تمكين كامل».