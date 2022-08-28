إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات متنوعة إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين، بالعصي والشوم والحجارة، بقرية حاجر بني سليمان بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وضبطت قوات الشرطة أطراف المشاجرة.

مشاجرة بين عائلتين وإصابة 4 أشخاص

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، استخدموا خلالها العصى والحجارة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلي المستشفي وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفرض كردون لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين للمستشفى

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف المصابين في المشاجرة إلى المستشفى، وهم، «عفاف.ع.م»، 50 عامًا، و«نصار.أ.م»، 29 عامًا، و«رمضان.خ.م» 39 عامًا، و«كرم.ع.م»،41 عامًا، وجميهعم مصابون باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت تحفظ قوات الأمن وجهات التحقيق، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية.