تفاصيل مصرع موظف في مشاجرة بين أبناء عمومة بالمنوفية.. «كان بيصلح بينهم»

بينما كانت الحياة تسير بشكل هادئ، وفي لحظة سمع الأهالي صوت طلق ناري وصرخات من أحدى الشوارع في قرية سنتريسش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، فأسرع الجميع إلى مصدر الصوت؛ لاكتشاف حقيقة ما يحدث، ليتفاجؤوا بسقوط أحدهم أرضًا دون حركة.

حمل أهالي القرية المصاب واتجهوا إلى أقرب مستشفى؛ لإسعافه لكنه فارق الحياة عقب وصوله، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مسرح الجريمة

وانتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة، لمناقشة الأهالي في المكان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات في الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومه واستخدام أسلحة نارية فيها، وعقب تدخل أحدهم لفض المشاجرة بين الطرفين أشهر المتهم سلاحًا ناريًا، وأطلق عيار ناري بشكل عشوائي، ما تسبب في مقتل المجني عليه «حاتم.هـ»، 37 عامًا.

التحريات عن الحادث

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة، وضبط المتهمين مرتكبي الجريمة، ونقلت جثة المجني عليه إلى المشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية.

وعن العقوبة المتوقعة على المتهم، كشف حسام صفوت المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عن أنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات أوضحت العقوبة في مثل هذه الجريمة، والتي نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأشار إلى أنّ المادة أوضحت أنّ هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.