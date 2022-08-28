عبد الهادي: النقابة تضم 5 آلاف مفكر وكاتب من خيرة المبدعين

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي حفل قسم يمين الكاتب وتسليم العضويات الجديدة للأعضاء الجدد في مبني نقابة الكتاب بالزمالك، ويؤدي الأعضاء الجدد قسم الكاتب طبقًا للمادة 54 من قانون 65 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 19 لسنة 78.

النقابة العامة تضم 5 آلاف مفكر وكاتب وشاعر ومبدع

وقال علاء عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إن النقابة العامة تضم نحو 5 آلاف مفكر وكاتب وشاعر ومبدع من خيرة كتاب ومفكري مصر، وتضم أيضًا أكثر من 10 نقابات فرعية في المحافظات، مشيرًا إلى أن تثبيت الصفة النقابية أقوى من الاتحاد؛ لأن الاتحادات تنشأ بقرار إداري تابع لوزارة التضامن الاجتماعي أما النقابات فهي مستقلة وتنشأ بقانون من مجلس النواب.

يحق للمحامي والطبيب والمهندس والصحفي أن يكون عضوا بالنقابة

وأوضح عبدالهادي، أن النقابة العامة فكرية ويحق للمحامي والطبيب والمهندس والصحفي أن يكون عضوًا في النقابة من خلال إبداعاته، مؤكدًا أنّ الكتابة مهنة ويحق لعضو النقابة أن يسجل في بطاقة الرقم القومي مهنته ككاتب أو شاعر أو روائي وهكذا، وتم تعميم ذلك بالأحوال المدنية في وزارة الداخلية بحسب القانون.

وأوضح أنّ هذا انتصار كبير للنقابة مستعرضا إنجازات النقابة المالية والأدبية والأنشطة من خلال شعب النقابة.