بيطري الشرقية يجري ترصدا وبائيا للطيور والماشية في 990 قرية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

ترصد وبائي لجميع الأمراض

ومن جانبه، أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، أن المديرية قامت خلال الفترة من شهر يناير المضاي حتى 11 أغسطس الجاري بإجراء الترصد الوبائي لجميع الأمراض الوبائية في 10 آلاف و885 منزلا في 990 قرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة.

تقصي أمراض الطيور والماشية بالأسواق

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم إجراء التقصي للأمراض بأسواق الطيور والماشية، من خلال تنفيذ 109 مأموريات، كما تم إجراء المناظرة الطبية البيطرية لـ155 ألفا و35 رأس ماشية، و1730 من الجمال، و5707 من الدواب، و80 ألفا و828 من الطيور، وذلك لاكتشاف أي بؤرة مرضية في مهدها والسيطرة عليها بالتحصين والإجراءات اللازمة، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.